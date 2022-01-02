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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк інвестицій та заощаджень 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 18:58

Не вперше стикаюся зі зловживанням банків правом в односторонньому порядку змінювати умови обслуговування.
У березні переоформлював картку Visa за свої гроші на умовах банку. В умовах мені обіцяли можливість класти та знімати гроші у касі банку без комісії. У червні банк передумав, ввів комісію, мене до відома не поставив (sms я не отримував, у додатку банку на смартфоні інформації про зміну тарифів немає), моєї згоди банк не отримав. У касі банку при знятті готівки отримую від банку чек в якому написано, що знято стільки грошей і комісію 0(нуль)!!!. А наступного дня бачу у додатку, що було знято комісію. Це нормально???
Окреме спасибі НБУ, який запроваджує обмеження та заборони для Фіз. осіб (ліміт 100 тис., заборона на обслуговування під час тривоги), і не бачить жодних порушень у правах фіз. осіб у разі зміни умов обслуговування в односторонньому порядку. Де ви таке бачили, щоб домовитися про одне, а потім навздогін ловити sms з текстом «я передумав» з новими умовами?
Gut
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 чер, 2023 19:52

Gut Закройте в отделении эту карту и оформите ,выдается она бесплатно первый раз,карту ''прыбутковый гаманець"" -у нее снятие без комиссии -
только в кассе или в банкомате банка.
Еще можно без комиссии переводить на карты других банков через приложение по номеру счета.
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 12:53

green
Спасибі за пораду. Але я не розумію як можна користуватися послугами банку, якщо постійно змінюються умови? Мені щоразу перед фінансовою операцією дзвонити менеджеру та запитувати «які сьогодні новини»? Дуже зручно. Дякуємо НБУ за турботу.
Gut
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 23:33

Re: Банк інвестицій та заощаджень

Як можна вийти з банку без комісії? сеп безкоштовно?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 00:32

  tarasum написав:Як можна вийти з банку без комісії? сеп безкоштовно?

Ця та попередня сторінки дають вичерпну відповідь на обидва питання.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 07:33

  tarasum написав:Як можна вийти з банку без комісії? сеп безкоштовно?

Xxxв залежно від продукта і валюти
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 09:15

tarasum
Я перевожу проценты каждый месяц по реквизитам через мобильное приложение на карту пумб ,комиссии нет.
green
 
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