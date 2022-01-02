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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 16:37
REO_7 написав: tarasum написав:
Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?
Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку
А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?
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AlexTk
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