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Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 16:37
REO_7 написав: tarasum написав:
Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?
Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку
А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?
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AlexTk
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Додано: Вів 04 лип, 2023 09:51
AlexTk написав: REO_7 написав: tarasum написав:
Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?
Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку
А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?
кажуть, що не бачать
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REO_7
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