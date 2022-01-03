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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк інвестицій та заощаджень

Банк інвестицій та заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

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Банк інвестицій та заощаджень 4 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
33%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
67%
2
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 16:37

  REO_7 написав:
  tarasum написав:Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?


Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку

А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?
AlexTk
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:51

  AlexTk написав:
  REO_7 написав:
  tarasum написав:Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?


Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку

А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?


кажуть, що не бачать
REO_7
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лип, 2023 12:51

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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 10:57

Re: Банк інвестицій та заощаджень

Панове не додав БІС можливість відкривати депозити онлайн у додатку або ІБ ?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 20:00

  1finanсier написав:Панове не додав БІС можливість відкривати депозити онлайн у додатку або ІБ ?

В понеділок встигнете у відділенні
sens
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