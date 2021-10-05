Банк інвестицій та заощаджень

tarasum написав:Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?
Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку
А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?
tarasum написав:Чи можна без підключених смс оплату на різних сайтах(портмоне,ізіпей)?
Не пройде. Як мені пояснили, такі сайти вимагають для підтвердження оплати код, який надходить в смс. Без смс можна тільки в у додатку проводити перекази всередині банку та на інший банк за номером рахунку
А в КЦ вони не можуть цей пароль озвучити (як колись в УкрСіб)?