https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist
Інформаційна картка банку
Архів теми
Індустріалбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:53
Індустріалбанк
банк скорочує відділення
https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist
Інформаційна картка банку
Архів теми
Індустріалбанк
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:03
Re: Індустріалбанк
Сайт взагалі не відкривається.
Додано: Вів 12 тра, 2020 15:38
ricardo
У меня без проблем. Только искать там решительно нечего - нудный банк...
Додано: Вів 21 чер, 2022 11:40
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:02
Re: Індустріалбанк
высокая ставка у них по хитрому вкладу. Что за банка такая?
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:42
Re: Індустріалбанк
ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» минус 3% = 24% . Очень сладко... Понятно что ставка может измениться - дело такое.. Какие ещё могут быть подводные камни в этой банке?
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:48
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