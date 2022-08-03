RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Індустріалбанк

Індустріалбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Індустріалбанк 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:53

Індустріалбанк

банк скорочує відділення


https://news.finance.ua/ua/news/-/46680 ... -diyalnist


Індустріалбанк — універсальний банк, що надає повний комплекс послуг корпоративним та приватним клієнтам. Зареєстрований у 1990 році.

Інформаційна картка банку

Архів теми
Індустріалбанк
greenozon
 
Повідомлень: 13946
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:03

Re: Індустріалбанк

Сайт взагалі не відкривається.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 847
З нами з: 20.03.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 15:38

ricardo
У меня без проблем. Только искать там решительно нечего - нудный банк...
Vorlon
 
Повідомлень: 10305
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 11:40

  Vorlon написав:ricardo
У меня без проблем. Только искать там решительно нечего - нудный банк...

Коллеги. Кто-нибудь оформлял депозит "Національна Перспектива"?
darmet
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 29.03.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:02

Re: Індустріалбанк

высокая ставка у них по хитрому вкладу. Что за банка такая?
бульбик
 
Повідомлень: 774
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:42

Re: Індустріалбанк

ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» минус 3% = 24% . Очень сладко... Понятно что ставка может измениться - дело такое.. Какие ещё могут быть подводные камни в этой банке?
бульбик
 
Повідомлень: 774
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 10:48

  бульбик написав:Какие ещё могут быть подводные камни в этой банке?
бизнес их кредитных клиентов в основном в фронтовом Запорожье, не ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 751
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arom, ingtrans, novichok, Vert, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3444)
03.08.2022 12:08
monobank (1077)
03.08.2022 12:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.