а за какие дни не насчитывает?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:32
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:37
Re: Індустріалбанк
За все насчитывают вроде бы. Сказали только если НБУ не установит в какой-то день ставку за депозитними сертифікатами "овернайт" - то не насчитают. Но насколько я понимаю это невозможно и в истории пока такого не было
Вообще если кто из форумчан сталкивался с таким хотелось бы услышать...
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