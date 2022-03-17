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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Кліринговий Дім 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 11:35

Re: Клиринговый дом

Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?
Василкаол
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:28

  Василкаол написав:Шановні, якщо банк закрив рахунок через відсутність активності, можно його якось поновити, чи тільки відкривати новий?


все равно физлицо или юр :?:
по звонку или письмом на почту ничего не изменить
sens
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 12:17

sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
Василкаол
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 15:53

  Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:43

  la9 написав:
  Василкаол написав:sens
Дякую, телефонували з банка вже, тільки відкривати новий рахунок. Але дивлюся, що тарифи змінили, не дуже зараз вигідно.
А что за такой тариф ценный, что так хотели его сохранить?


мож кешбек капал, хотя все равно беспонтовый он там, 0,3% кажется
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:56

Re: Клиринговый дом

Скажите, пожалуйста, а что с кредитами банка? Какую-то отсрочку сделают?
КосикН
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:22

КосикН
На сайте банка есть информация, что отменили штрафы, договора продлили на 3 месяца.
Xusan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 11:25

Re: Кліринговий Дім

Мне вот больше интересно, что с обменом валют, писали, что возобновили, но не могу сегодня поменять. Кто-то сталкивался с проблемой?
Xusan
 
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