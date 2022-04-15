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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:34

  Xusan написав:lloydbanksua
Редко тут бываю, а уведомления не приходят С чего вы решили, что запрещен? Вводились ограничения, которые, на момент написания сообщения, были ослаблены. А со вчера и наличку можно покупать.

Только попробуйте ее купить, да ещё и по курсу НБУ. + Онлайн вы не сможете ее купить. В целом, есть оф.сайт НБУ, где вы со всеми поставлениями можете ознакомиться самостоятельно.
lloydbanksua
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