Только попробуйте ее купить, да ещё и по курсу НБУ. + Онлайн вы не сможете ее купить. В целом, есть оф.сайт НБУ, где вы со всеми поставлениями можете ознакомиться самостоятельно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:34
Только попробуйте ее купить, да ещё и по курсу НБУ. + Онлайн вы не сможете ее купить. В целом, есть оф.сайт НБУ, где вы со всеми поставлениями можете ознакомиться самостоятельно.
Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:18
Re: Кліринговий Дім
Підкажіть, будь ласка, по депозиту На замовлення, як отримати 11,5 річних? Там якісь додаткові умови? Бо в порівняльній тільки 11.
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:13
Чи можу я замовити картку Єпідтримка у вашому банку, зараз у мене є тільки зарплатна картка цього банку.
Додано: Пон 16 тра, 2022 16:50
Додано: Пон 16 тра, 2022 19:32
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