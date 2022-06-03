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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 16:34
Xusan написав:lloydbanksua
Редко тут бываю, а уведомления не приходят С чего вы решили, что запрещен? Вводились ограничения, которые, на момент написания сообщения, были ослаблены. А со вчера и наличку можно покупать.
Только попробуйте ее купить, да ещё и по курсу НБУ. + Онлайн вы не сможете ее купить. В целом, есть оф.сайт НБУ, где вы со всеми поставлениями можете ознакомиться самостоятельно.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 22 кві, 2022 06:18
Підкажіть, будь ласка, по депозиту На замовлення, як отримати 11,5 річних? Там якісь додаткові умови? Бо в порівняльній тільки 11.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:13
Чи можу я замовити картку Єпідтримка у вашому банку, зараз у мене є тільки зарплатна картка цього банку.
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sopsalilmu
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:50
sopsalilmu написав:
Чи можу я замовити картку Єпідтримка у вашому банку, зараз у мене є тільки зарплатна картка цього банку.
нет
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cohan
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:32
sopsalilmu написав:
Чи можу я замовити картку Єпідтримка у вашому банку, зараз у мене є тільки зарплатна картка цього банку.
Банки-агенти державних виплат, які можуть випускати картки Єпідтримки, визначає Уряд. Цього банку в переліку немає.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 09:28
уже более 5 лет обслуживаюсь в этом банке и только сейчас перевел на этот банк обслуживание ФОП, с бывшем банком произошла неприятная ситуация и я за 1 день открыл счет в этом банке. Тарифы очень даже конкурентно способные, все очень удобно, особенно радует выгодный курс при обмене валюты на межбанке. Пока доволен
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Додано: Сер 25 тра, 2022 11:17
Чи можу я купити доллар в касі? якщо я не є клієнтов банку?
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jetripitri
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Додано: Сер 25 тра, 2022 12:20
jetripitri написав:
Чи можу я купити доллар в касі? якщо я не є клієнтов банку?
В любом банке можно купить валюту не являясь клиентом этого банка.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 08:43
Банк автоматично продовжуватиме термін дії картки, яка закінчується в червні, чи ні??
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Робинзон
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