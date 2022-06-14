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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:39

Re: Кліринговий Дім

ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
T_Shelby
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.06.22
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