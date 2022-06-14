Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 чер, 2022 08:39
ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
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T_Shelby
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Додано: Вів 14 чер, 2022 10:44
T_Shelby написав:
ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
что хорошего то (в тарифах)?
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Ромасик
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Додано: Вів 14 чер, 2022 11:09
Ромасик написав: T_Shelby написав:
ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
что хорошего то (в тарифах)?
про тарифи я написав "більш менш", а не "хороші", звісно хотілось би кращього, але на мою думку вони конкуретноздатні, чого не скажеш про моб. додаток, звісно це теж на мою думку
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T_Shelby
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