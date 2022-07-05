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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

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Кліринговий Дім 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 08:39

Re: Кліринговий Дім

ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
T_Shelby
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 10:44

  T_Shelby написав:ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати

что хорошего то (в тарифах)?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 11:09

  Ромасик написав:
  T_Shelby написав:ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати

что хорошего то (в тарифах)?

про тарифи я написав "більш менш", а не "хороші", звісно хотілось би кращього, але на мою думку вони конкуретноздатні, чого не скажеш про моб. додаток, звісно це теж на мою думку
T_Shelby
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 17:44

T_Shelby Хозяин банка, только Мисто банк потерял (еще судится), а так все замечательно
mike64
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:50

Re: Кліринговий Дім

Привет! Можна ли стать клиентом онлайн (получить карточку) , или в банк надо идти?
Борис_90
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 13:13

  Борис_90 написав:Привет! Можна ли стать клиентом онлайн (получить карточку) , или в банк надо идти?


надо идти
но вам особо там не будут рады, если только не депозит
так что смотрите надо ли
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 14:36

  cohan написав:
  Борис_90 написав:Привет! Можна ли стать клиентом онлайн (получить карточку) , или в банк надо идти?


надо идти
но вам особо там не будут рады, если только не депозит
так что смотрите надо ли

Агааа, даже так, ясно. Спасибо вам
Борис_90
 
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