|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 чер, 2022 08:39
Re: Кліринговий Дім
ну хороший же банк, і персонал нормальний і тарифи більш менш, але мобільний додадок ... ну словом, є над чим попрацювати
Додано: Вів 14 чер, 2022 10:44
Додано: Вів 14 чер, 2022 11:09
про тарифи я написав "більш менш", а не "хороші", звісно хотілось би кращього, але на мою думку вони конкуретноздатні, чого не скажеш про моб. додаток, звісно це теж на мою думку
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:44
T_Shelby Хозяин банка, только Мисто банк потерял (еще судится), а так все замечательно
Додано: Вів 05 лип, 2022 09:50
Re: Кліринговий Дім
Привет! Можна ли стать клиентом онлайн (получить карточку) , или в банк надо идти?
Додано: Вів 05 лип, 2022 13:13
Додано: Вів 05 лип, 2022 14:36
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:40
Re: Кліринговий Дім
Доброго дня! є клієнтом банку не перший день і можу так оцінити:
додаток-3
персонал на відділені - 4
підтримка - 2
тарифи-3
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:04
Re: Кліринговий Дім
Чи покривається тут депозит фондом гарантування вкладів? Я бачила інформацію, що покривається лише 10% від суми. Цікаво, як таке може бути
Додано: Чет 04 сер, 2022 07:26
вам же бумажку дадут подписать - все покрывается
просто у банка клиенты такие, что до войны покрытие фонда составляло примерно 10% средних депо их клиентов
|