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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:33
у мене зарплатна картка цього банку. скажу так: краще ніж укрекзим (хоча для цього не треба сильно старатися), але від ідеалу далеко. їх мобільний застосунок лишає бажати кращого
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Додано: Пон 19 вер, 2022 08:50
Чи ви оформлюєте картки дистанційно?
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