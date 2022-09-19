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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:33

Re: Кліринговий Дім

у мене зарплатна картка цього банку. скажу так: краще ніж укрекзим (хоча для цього не треба сильно старатися), але від ідеалу далеко. їх мобільний застосунок лишає бажати кращого
sparroW
 
Повідомлень: 2
З нами з: 18.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:50

Re: Кліринговий Дім

Чи ви оформлюєте картки дистанційно?
GreenDay
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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  #<12345
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