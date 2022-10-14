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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 сер, 2022 09:33
Re: Кліринговий Дім
у мене зарплатна картка цього банку. скажу так: краще ніж укрекзим (хоча для цього не треба сильно старатися), але від ідеалу далеко. їх мобільний застосунок лишає бажати кращого
Додано: Пон 19 вер, 2022 08:50
Re: Кліринговий Дім
Чи ви оформлюєте картки дистанційно?
Додано: Пон 19 вер, 2022 14:14
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:23
Re: Кліринговий Дім
Хороший банк, на відміну від багатьох інших, але я б щось зробив с мобільним застосунком - є багато речей, які треба уточнювати у працівників в телефонному режимі.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07
Re: Кліринговий Дім
На сайті компанії інформація є максимально доступною. За допомогою вашого сайту я оформив заявку на отримання кредиту. Менеджер по телефону все докладно розповів і пояснив, як отримати гроші. Гроші отримав на карту, щоправда, довелося трохи почекати.
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