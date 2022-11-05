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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

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Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 09:33

Re: Кліринговий Дім

у мене зарплатна картка цього банку. скажу так: краще ніж укрекзим (хоча для цього не треба сильно старатися), але від ідеалу далеко. їх мобільний застосунок лишає бажати кращого
sparroW
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 08:50

Re: Кліринговий Дім

Чи ви оформлюєте картки дистанційно?
GreenDay
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:14

  GreenDay написав:Чи ви оформлюєте картки дистанційно?


не
мы и так-то их не очень оформляем, только под депозит
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:23

Re: Кліринговий Дім

Хороший банк, на відміну від багатьох інших, але я б щось зробив с мобільним застосунком - є багато речей, які треба уточнювати у працівників в телефонному режимі.
Робинзон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 09:07

Re: Кліринговий Дім

На сайті компанії інформація є максимально доступною. За допомогою вашого сайту я оформив заявку на отримання кредиту. Менеджер по телефону все докладно розповів і пояснив, як отримати гроші. Гроші отримав на карту, щоправда, довелося трохи почекати.
Джон Ватсон
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 09:46

Re: Кліринговий Дім

В мене не підключилась опція "кредитні канікули", як це зробити?
sparroW
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:17

  sparroW написав:В мене не підключилась опція "кредитні канікули", як це зробити?


погасить задолженность
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 09:59

Re: Кліринговий Дім

Доброго дня! ну я не знаю вже що це таке, знов додаток не працює нормально, додзвониться не можу..., я розумію що може бути якась тех. проблема, в такий час живемо, але ж не так що всі канали зв'язку в один момент не працюють
Гуд
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:06

  Гуд написав:Доброго дня! ну я не знаю вже що це таке, знов додаток не працює нормально, додзвониться не можу..., я розумію що може бути якась тех. проблема, в такий час живемо, але ж не так що всі канали зв'язку в один момент не працюють
нема электрички,так бывает в Киеве
sens
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