поговаривают в инших не очень-то сейчас предлагают
если пойдет - пусть внимательно спотрит где подписывается
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48
поговаривают в инших не очень-то сейчас предлагают
если пойдет - пусть внимательно спотрит где подписывается
Додано: Сер 07 гру, 2022 17:20
Re: Кліринговий Дім
Я працювала раніше в цьому банку, якщо пропонують хороше місце, то можна йти, чому ні? Хороший банк, проблем ніколи не було на роботі, зп теж плюс-мінус адекватна. Зараз не знаю, але в мене був нормальний колектив, тому спробувати можна!
Додано: Пон 12 гру, 2022 10:35
Re: Кліринговий Дім
Доброго дня! Як можна подати скаргу на конкретного працівника, онлайн?
Додано: Пон 12 гру, 2022 23:23
будь ласка
|