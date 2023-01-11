Кліринговий Дім

Аргеад написав:в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?
поговаривают в инших не очень-то сейчас предлагают если пойдет - пусть внимательно спотрит где подписывается
Аргеад написав:в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?
Я працювала раніше в цьому банку, якщо пропонують хороше місце, то можна йти, чому ні? Хороший банк, проблем ніколи не було на роботі, зп теж плюс-мінус адекватна. Зараз не знаю, але в мене був нормальний колектив, тому спробувати можна!