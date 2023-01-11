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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48

  Аргеад написав:в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?


поговаривают в инших не очень-то сейчас предлагают
если пойдет - пусть внимательно спотрит где подписывается
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 17:20

Re: Кліринговий Дім

  Аргеад написав:в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?


Я працювала раніше в цьому банку, якщо пропонують хороше місце, то можна йти, чому ні? Хороший банк, проблем ніколи не було на роботі, зп теж плюс-мінус адекватна. Зараз не знаю, але в мене був нормальний колектив, тому спробувати можна!
Panda1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 10:35

Re: Кліринговий Дім

Доброго дня! Як можна подати скаргу на конкретного працівника, онлайн?
Гуд
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:23

  Гуд написав:Доброго дня! Як можна подати скаргу на конкретного працівника, онлайн?


будь ласка
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 10:19

Re: Кліринговий Дім

Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
Робинзон
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:28

  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:28

  cohan написав:
  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством

Відкривають конвертдепо
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:30

  sens написав:
  cohan написав:
  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством

Відкривають конвертдепо

З таким курсом не цікаво. Та і банка стрьомна.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:32

  lloydbanksua написав:
  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством

Відкривають конвертдепо[/quote]
З таким курсом не цікаво. Та і банка стрьомна.[/quote]
Вам що їхати або?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:58

  sens написав:,
Вам що їхати або?

щоб їхати ми обираємо варіанти "єконом" та "стандарт"
"еліт" поки не цікавий
J
 
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