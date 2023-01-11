Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:48
Аргеад написав:
в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?
поговаривают в инших не очень-то сейчас предлагают
если пойдет - пусть внимательно спотрит где подписывается
cohan
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Додано: Сер 07 гру, 2022 17:20
Аргеад написав:
в мене питання до тих хто працював або працює в цьому банку, моя сестра хоче влаштуватись на роботу і розглядає вакансію і цього банку, чи варто сюди йти? чи краще пошукати інші варіанти в інших банках?
Я працювала раніше в цьому банку, якщо пропонують хороше місце, то можна йти, чому ні? Хороший банк, проблем ніколи не було на роботі, зп теж плюс-мінус адекватна. Зараз не знаю, але в мене був нормальний колектив, тому спробувати можна!
Panda1
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Додано: Пон 12 гру, 2022 10:35
Доброго дня! Як можна подати скаргу на конкретного працівника, онлайн?
Гуд
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Додано: Пон 12 гру, 2022 23:23
Гуд написав:
Доброго дня! Як можна подати скаргу на конкретного працівника, онлайн?
будь ласка
https://bank.gov.ua/ua/consumer-protect ... ns-appeals
cohan
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Додано: Сер 11 січ, 2023 10:19
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
Робинзон
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Додано: Сер 11 січ, 2023 12:28
Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
cohan
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:28
cohan написав: Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
Відкривають конвертдепо
sens
Повідомлень: 13103
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:30
sens написав: cohan написав: Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
Відкривають конвертдепо
З таким курсом не цікаво. Та і банка стрьомна.
lloydbanksua
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:32
lloydbanksua написав: Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
Відкривають конвертдепо[/quote]
З таким курсом не цікаво. Та і банка стрьомна.[/quote]
Вам що їхати або?
sens
Повідомлень: 13103
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:58
sens написав:
,
Вам що їхати або?
щоб їхати ми обираємо варіанти "єконом" та "стандарт"
"еліт" поки не цікавий
J
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