Кліринговий Дім

по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:02
Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:01
Додано: Суб 14 січ, 2023 00:13
Скажите, банка берет комисс за сдергивание с депозитки?
Может, сэп по вменяемым ценам?
|