|
|
|
Кліринговий Дім
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:02
sens написав:
Відкривають конвертдепо
по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже
-
deneg net
-
-
- Повідомлень: 2835
- З нами з: 01.12.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 551 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:01
deneg net написав: sens написав:
Відкривають конвертдепо
по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже
Треба робити так як буде і вигідно. Гроші не пахнуть
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13108
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:35
sens написав:
.Гроші не пахнуть
доллары с новой пачки пахнут
-
J
-
-
- Повідомлень: 5590
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 00:13
Скажите, банка берет комисс за сдергивание с депозитки?
Может, сэп по вменяемым ценам?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2353
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00
J написав: sens написав:
.Гроші не пахнуть
доллары с новой пачки пахнут
Це що за збочення? Гроші не пахнуть,це є алегорія
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13108
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 742 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua
, ramzes4
і 4 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|