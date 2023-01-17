RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:02

  sens написав:Відкривають конвертдепо

по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2842
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 554 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:01

  deneg net написав:
  sens написав:Відкривають конвертдепо

по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже

Треба робити так як буде і вигідно. Гроші не пахнуть
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13109
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:35

  sens написав:.Гроші не пахнуть

доллары с новой пачки пахнут
J
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:13

Скажите, банка берет комисс за сдергивание с депозитки?
Может, сэп по вменяемым ценам?
la9
 
Повідомлень: 2365
З нами з: 02.07.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00

  J написав:
  sens написав:.Гроші не пахнуть

доллары с новой пачки пахнут

Це що за збочення? Гроші не пахнуть,це є алегорія
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13109
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:24

Re: Кліринговий Дім

ніколи особливо не подобався цей банк, а вчора ще й нахамили...
soo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.