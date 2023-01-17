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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:02

  sens написав:Відкривають конвертдепо

по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже
deneg net
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Повідомлень: 2842
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 554 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 11:01

  deneg net написав:
  sens написав:Відкривають конвертдепо

по такому курсу я могу открыть в агриколе, а сравнивать эту помойку и агриколь это смешно
не говоря о том, что в серьёзных банках курс ещё ниже

Треба робити так як буде і вигідно. Гроші не пахнуть
sens
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Повідомлень: 13109
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 22:35

  sens написав:.Гроші не пахнуть

доллары с новой пачки пахнут
J
 
Повідомлень: 5594
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 00:13

Скажите, банка берет комисс за сдергивание с депозитки?
Может, сэп по вменяемым ценам?
la9
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 02.07.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 січ, 2023 09:00

  J написав:
  sens написав:.Гроші не пахнуть

доллары с новой пачки пахнут

Це що за збочення? Гроші не пахнуть,це є алегорія
sens
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Повідомлень: 13109
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 743 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:24

Re: Кліринговий Дім

ніколи особливо не подобався цей банк, а вчора ще й нахамили...
soo
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 17:33

Кто-то знает, за сдергивание с депозитки банк берет комисс?
la9
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 02.07.09
Подякував: 454 раз.
Подякували: 78 раз.
 
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  #<1 ... 4567
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