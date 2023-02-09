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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:05
Re: Кліринговий Дім
Доброго дня! можливо хтось має досвід чи картка працює в Казахстані? якщо так, то скільки часу? треба повідомляти банк про виїзд? якщо так, то як саме, просто подзвонити, чи має бути якийсь лист в банк від мене? дякую!
Додано: Чет 09 лют, 2023 10:02
Re: Кліринговий Дім
банк класний, по обслуговуванню проблем немає, все ок, всі питання допомогли вирішити, тому можу сказати що вони - молодці
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