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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:05

Re: Кліринговий Дім

Доброго дня! можливо хтось має досвід чи картка працює в Казахстані? якщо так, то скільки часу? треба повідомляти банк про виїзд? якщо так, то як саме, просто подзвонити, чи має бути якийсь лист в банк від мене? дякую!
Гуд
 
Повідомлень: 5
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 10:02

Re: Кліринговий Дім

банк класний, по обслуговуванню проблем немає, все ок, всі питання допомогли вирішити, тому можу сказати що вони - молодці
cat21
 
Повідомлень: 5
З нами з: 08.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:28

Re: Кліринговий Дім

Зробила картку Вільна, мені сподобалось, зручно!
Panda1
 
Повідомлень: 3
З нами з: 07.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49

  cohan написав:
  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством


Вважаєте буде банкрутство? це ваша особиста думка, чи є якісь ознаки або новини?
Робинзон
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.06.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:28

  Робинзон написав:
  cohan написав:
  Робинзон написав:Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?


аякже
особливо перед банкрутством


Вважаєте буде банкрутство? це ваша особиста думка, чи є якісь ознаки або новини?


особиста
но на всякий - прочитайте вот это
Валютний ринок в контексті ДС
cohan
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Повідомлень: 5363
З нами з: 27.09.19
Подякував: 106 раз.
Подякували: 446 раз.
 
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  #<1 ... 5678
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