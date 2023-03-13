Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 лют, 2023 10:05
Доброго дня! можливо хтось має досвід чи картка працює в Казахстані? якщо так, то скільки часу? треба повідомляти банк про виїзд? якщо так, то як саме, просто подзвонити, чи має бути якийсь лист в банк від мене? дякую!
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Гуд
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Додано: Чет 09 лют, 2023 10:02
банк класний, по обслуговуванню проблем немає, все ок, всі питання допомогли вирішити, тому можу сказати що вони - молодці
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cat21
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Додано: Пон 06 бер, 2023 10:28
Зробила картку Вільна, мені сподобалось, зручно!
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Panda1
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:49
cohan написав: Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
Вважаєте буде банкрутство? це ваша особиста думка, чи є якісь ознаки або новини?
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Робинзон
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:28
Робинзон написав: cohan написав: Робинзон написав:
Кажуть що піднімуться скоро ставки по депозитам багатьох банках, як думаєте, тут теж?
аякже
особливо перед банкрутством
Вважаєте буде банкрутство? це ваша особиста думка, чи є якісь ознаки або новини?
особиста
но на всякий - прочитайте вот этоВалютний ринок в контексті ДС
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cohan
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Додано: Пон 13 бер, 2023 12:58
дякую!
почитаю
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Робинзон
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