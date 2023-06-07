Кліринговий Дім

sens[quote="5572948:laRin написав:Дружині порадили і вона стала клієнтом цього банку, я, не сказати, що був проти, але не розумів навіщо (в неї є картка Привату), так ось, поки ніяких позитивних відгуків від неї не чув по цьому банку, взагалі не розумію навіщо робити карточки в таких не великих і сумнівних установах(це моя особиста думка), є ж і Приват і Моно, ну на крайній випадок можна, наприклад Ощад, Пумб, Укргаз. розглянути, хоча я не знаю як там, але це великі і відомі банки, в них точно буде більше відділень, банкоматів, гарантій.
Як це навіщо? А як же їм ще cвої мiсячнi плани по карткам виконувати? Типу того, як ось наполегливо пропонували вiдкривати депозити 😀[/quote]що сьогодні банк пропонує на депозит 3-6 місяців,чи є більш 18%?[/quote] Завтра буде ще 18. Що з червня?[/quote] https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya