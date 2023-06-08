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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 14:35

Подовження до кінця літа

  sens[quote="5572948:laRin написав:Дружині порадили і вона стала клієнтом цього банку, я, не сказати, що був проти, але не розумів навіщо (в неї є картка Привату), так ось, поки ніяких позитивних відгуків від неї не чув по цьому банку, взагалі не розумію навіщо робити карточки в таких не великих і сумнівних установах(це моя особиста думка), є ж і Приват і Моно, ну на крайній випадок можна, наприклад Ощад, Пумб, Укргаз. розглянути, хоча я не знаю як там, але це великі і відомі банки, в них точно буде більше відділень, банкоматів, гарантій.
Як це навіщо?
А як же їм ще cвої мiсячнi плани по карткам виконувати? Типу того, як ось наполегливо пропонували вiдкривати депозити 😀[/quote]що сьогодні банк пропонує на депозит 3-6 місяців,чи є більш 18%?[/quote]
Завтра буде ще 18. Що з червня?[/quote]
https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 13:15

  Робинзон написав:під час військового стану, банк кредит кешом дає? і якщо так, то який діапазон сум?

В Україні введений воєнний стан :!:
Банк видає кредити готівкою, але чи умови вас влаштують. Розрахуйте платіж за допомогою калькулятора https://www.clhs.com.ua/ua/na-vse-gotivka і будете
,,приємно,, вражені :lol:
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2023 12:59

Депозит+ мінфін

  Tanysha написав:
  Робинзон написав:під час військового стану, банк кредит кешом дає? і якщо так, то який діапазон сум?

В Україні введений воєнний стан :!:
Банк видає кредити готівкою, але чи умови вас влаштують. Розрахуйте платіж за допомогою калькулятора https://www.clhs.com.ua/ua/na-vse-gotivka і будете
,,приємно,, вражені :lol:
є акція і є бонус до депозиту,є можливість відкриття онлайн,треба дія.підпис. відсоток норм.
sens
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Повідомлень: 13366
З нами з: 12.09.13
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