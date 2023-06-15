Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 чер, 2023 14:35
sens[quote="5572948:laRin написав:
Дружині порадили і вона стала клієнтом цього банку, я, не сказати, що був проти, але не розумів навіщо (в неї є картка Привату), так ось, поки ніяких позитивних відгуків від неї не чув по цьому банку, взагалі не розумію навіщо робити карточки в таких не великих і сумнівних установах(це моя особиста думка), є ж і Приват і Моно, ну на крайній випадок можна, наприклад Ощад, Пумб, Укргаз. розглянути, хоча я не знаю як там, але це великі і відомі банки, в них точно буде більше відділень, банкоматів, гарантій.
Як це навіщо?
А як же їм ще cвої мiсячнi плани по карткам виконувати? Типу того, як
ось
наполегливо пропонували вiдкривати депозити 😀[/quote]що сьогодні банк пропонує на депозит 3-6 місяців,чи є більш 18%?[/quote]
Завтра буде ще 18. Що з червня?[/quote]
https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya
sens
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Додано: Сер 07 чер, 2023 13:15
Робинзон написав:
під час військового стану, банк кредит кешом дає? і якщо так, то який діапазон сум?
В Україні введений воєнний стан
Банк видає кредити готівкою, але чи умови вас влаштують. Розрахуйте платіж за допомогою калькулятора
https://www.clhs.com.ua/ua/na-vse-gotivka
і будете
,,приємно,, вражені
Tanysha
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Додано: Чет 08 чер, 2023 12:59
Tanysha написав: Робинзон написав:
під час військового стану, банк кредит кешом дає? і якщо так, то який діапазон сум?
В Україні введений воєнний стан
Банк видає кредити готівкою, але чи умови вас влаштують. Розрахуйте платіж за допомогою калькулятора
https://www.clhs.com.ua/ua/na-vse-gotivka
і будете
,,приємно,, вражені
є акція і є бонус до депозиту,є можливість відкриття онлайн,треба дія.підпис. відсоток норм.
sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 22:26
sens
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Додано: Сер 14 чер, 2023 23:16
sens написав:
https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya
Звучить цікаво...
Судячи з сайту можна онлайн рахунок відкрити.
вхід - 0%
вихід - 5 UAH (до 10к) - 0,5% (від 10к)
Ставка 19,5%
undeadserf
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Додано: Чет 15 чер, 2023 06:29
undeadserf написав: sens написав:
https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya
Звучить цікаво...
Судячи з сайту можна онлайн рахунок відкрити.
вхід - 0%
вихід - 5 UAH (до 10к) - 0,5% (від 10к)
Ставка 19,5%
Взагалі 20%,у кінці строку,без поповнення,без дострокового розірвання
sens
Повідомлень: 13461
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Подякував: 33 раз.
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Додано: Чет 15 чер, 2023 07:00
sens написав: undeadserf написав: sens написав:
https://www.clhs.com.ua/ua/deposit-na-zamovlennya
Звучить цікаво...
Судячи з сайту можна онлайн рахунок відкрити.
вхід - 0%
вихід - 5 UAH (до 10к) - 0,5% (від 10к)
Ставка 19,5%
Взагалі 20%,у кінці строку,без поповнення,без дострокового розірвання
Так, якщо виходити пішки з відділення.
Онлайн буде -0.5%, але ще уточню на гарячці.
Вдячний, що ділетесь свіжими ставками у банках
undeadserf
Повідомлень: 75
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