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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Кліринговий Дім 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 01:16

  deneg net написав:
  emeta написав:С учетом бонуса от минфина одно из лучших предложений в гривне
Но как там нынче поживают ферсины-лавочкины?
с Мистом же нехорошо получилось

Думаю они очень даже не плохо поживают. Гораздо интереснее как поживает их клидом. Например, у того же убиба 20,5%, стоит ли игра с клидомом свеч?


У УБИБа 20,5 на пол года - другие риски
Клидом возможно не так хорошо представлен по регионам, но покрупнее УБИБа будет
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:41

Re: Кліринговий Дім

  sens написав:і є бонус до депозиту,

А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
Tanysha
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:51

  Tanysha написав:
  sens написав:і є бонус до депозиту,

А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?

акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:15

Рабочий день у бедолаг с 10 до 16, перерывы, тревоги..
Попробуй попади
Удаленно стал клиентом через ДИЮ, открыл виртуальную карту, вроде можно СЕПить без комиссий. Теперь надо думать чем и как засылать сюда сотни тысяч
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 17:26

  emeta написав:Рабочий день у бедолаг с 10 до 16, перерывы, тревоги..
Попробуй попади
Удаленно стал клиентом через ДИЮ, открыл виртуальную карту, вроде можно СЕПить без комиссий. Теперь надо думать чем и как засылать сюда сотни тысяч

Якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 21:23

  sens написав:
  Tanysha написав:
  sens написав:і є бонус до депозиту,

А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?

акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку

"Условия получения бонуса от Минфина
В акции участвуют депозиты
Срок вклада: 3 мес, 6 мес, 9 мес, 12 мес
Минимальная сумма вклада: 30 000 гривен
В акции принимают участие все вклады
Оформляется через отделения АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» или онлайн
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 22:16

  nord написав:
  sens написав:[quote=
  sens написав:і є бонус до депозиту,

А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?

акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку

"Условия получения бонуса от Минфина
В акции участвуют депозиты
Срок вклада: 3 мес, 6 мес, 9 мес, 12 мес
Минимальная сумма вклада: 30 000 гривен
В акции принимают участие все вклады
Оформляется через отделения АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» или онлайн
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."[/quote]
Ви жартуєте чи глузуєте з мене ?https://minfin.com.ua/ua/deposits/708-depozit-na-zakaz/?amount=0&sku=16662 написано,вклади в кінці строку.від 84 днів. Від 30000 грн. Доречі мені неодноразово телефонувати з цього приводу і тому ваше зауваження вже не доречне.
sens
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