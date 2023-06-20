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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 чер, 2023 01:16
deneg net написав: emeta написав:
С учетом бонуса от минфина одно из лучших предложений в гривне
Но как там нынче поживают ферсины-лавочкины?
с Мистом же нехорошо получилось
Думаю они очень даже не плохо поживают. Гораздо интереснее как поживает их клидом. Например, у того же убиба 20,5%, стоит ли игра с клидомом свеч?
У УБИБа 20,5 на пол года - другие риски
Клидом возможно не так хорошо представлен по регионам, но покрупнее УБИБа будет
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Додано: Вів 20 чер, 2023 14:41
sens написав:
і є бонус до депозиту,
А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
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Tanysha
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Додано: Вів 20 чер, 2023 14:51
Tanysha написав: sens написав:
і є бонус до депозиту,
А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку
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Додано: Вів 20 чер, 2023 15:15
Рабочий день у бедолаг с 10 до 16, перерывы, тревоги..
Попробуй попади
Удаленно стал клиентом через ДИЮ, открыл виртуальную карту, вроде можно СЕПить без комиссий. Теперь надо думать чем и как засылать сюда сотни тысяч
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emeta
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Додано: Вів 20 чер, 2023 17:26
emeta написав:
Рабочий день у бедолаг с 10 до 16, перерывы, тревоги..
Попробуй попади
Удаленно стал клиентом через ДИЮ, открыл виртуальную карту, вроде можно СЕПить без комиссий. Теперь надо думать чем и как засылать сюда сотни тысяч
Якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно
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sens
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Додано: Вів 20 чер, 2023 21:23
sens написав: Tanysha написав: sens написав:
і є бонус до депозиту,
А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку
"Условия получения бонуса от Минфина
В акции участвуют депозиты
Срок вклада: 3 мес, 6 мес, 9 мес, 12 мес
Минимальная сумма вклада: 30 000 гривенВ акции принимают участие все вклады
Оформляется через отделения АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» или онлайн
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."
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nord
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Додано: Вів 20 чер, 2023 22:16
nord написав: sens написав:
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sens написав:
і є бонус до депозиту,
А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку
"Условия получения бонуса от Минфина
В акции участвуют депозиты
Срок вклада: 3 мес, 6 мес, 9 мес, 12 мес
Минимальная сумма вклада: 30 000 гривенВ акции принимают участие все вклады
Оформляется через отделения АБ «КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ» или онлайн
Выплата бонуса от «Минфина» происходит в течение 32 дней после подтверждения депозита."[/quote]
Ви жартуєте чи глузуєте з мене ?https://minfin.com.ua/ua/deposits/708-depozit-na-zakaz/?amount=0&sku=16662 написано,вклади в кінці строку.від 84 днів. Від 30000 грн. Доречі мені неодноразово телефонувати з цього приводу і тому ваше зауваження вже не доречне.
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sens
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