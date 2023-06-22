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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 2 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
67%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33

  emeta написав:отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного
відділення з 10-ї ранку) дуже просторне відділення та гарний ремонт,в касу на вході зустрічає охоронець. Все по багатому
sens
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:38

  emeta написав:отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного

Как по мне, то какие-то бессмысленные понты. Был там с десяток раз, причем иногда ждал довольно долго, пока оформляли документы, и за все это время пересекся то ли одним, то ли с двумя клиентами. Какой смысл держать такое большое отделение в центре города, если там клиенты редкие гости...

  sens написав:гарний ремонт

У мене склалося враження, що ремонт досить старенький. Та й за 3-4 роки, що я там бував нічого не змінилося. Щоправда, востаннє був ще на початку року.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:50

  sens написав: відділення з 10-ї ранку)


да у них вообще кошерный график
с 10 до 16, час перерыва
Если еще не попадёшь на тревоги-сирены
emeta
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  #<1 ... 9101112
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