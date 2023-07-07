RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33

  emeta написав:отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного
відділення з 10-ї ранку) дуже просторне відділення та гарний ремонт,в касу на вході зустрічає охоронець. Все по багатому
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13679
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:38

  emeta написав:отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного

Как по мне, то какие-то бессмысленные понты. Был там с десяток раз, причем иногда ждал довольно долго, пока оформляли документы, и за все это время пересекся то ли одним, то ли с двумя клиентами. Какой смысл держать такое большое отделение в центре города, если там клиенты редкие гости...

  sens написав:гарний ремонт

У мене склалося враження, що ремонт досить старенький. Та й за 3-4 роки, що я там бував нічого не змінилося. Щоправда, востаннє був ще на початку року.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3733
З нами з: 31.07.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 чер, 2023 12:50

  sens написав: відділення з 10-ї ранку)


да у них вообще кошерный график
с 10 до 16, час перерыва
Если еще не попадёшь на тревоги-сирены
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2527
З нами з: 19.03.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:42

  sens написав:
  Tanysha написав:
  sens написав:і є бонус до депозиту,

А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?

акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку

Дякую, за інформацію. Бо відсотки в гривні дійсно приваблюють, непогана дохідність
Tanysha
 
Повідомлень: 19
З нами з: 02.11.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz, valya і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.