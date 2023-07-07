Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 чер, 2023 12:33
emeta написав:
отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного
відділення з 10-ї ранку) дуже просторне відділення та гарний ремонт,в касу на вході зустрічає охоронець. Все по багатому
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sens
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:38
emeta написав:
отделение в Днепре- мечта для интроверта
попадаешь в галерею с коврами, картинами-гобеленами,
диваны -кресла, журнальные столики, телевизор
Сотрудница, сидя на диванчике рядом с вами, записывает условия вклада на листочек и удаляется. Касса - опять ожидание в кресле и вам выносят бумаги.
Забавно. На моей памяти не было подобного
Как по мне, то какие-то бессмысленные понты. Был там с десяток раз, причем иногда ждал довольно долго, пока оформляли документы, и за все это время пересекся то ли одним, то ли с двумя клиентами. Какой смысл держать такое большое отделение в центре города, если там клиенты редкие гости...
sens написав:
гарний ремонт
У мене склалося враження, що ремонт досить старенький. Та й за 3-4 роки, що я там бував нічого не змінилося. Щоправда, востаннє був ще на початку року.
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Додано: Чет 22 чер, 2023 12:50
sens написав:
відділення з 10-ї ранку)
да у них вообще кошерный график
с 10 до 16, час перерыва
Если еще не попадёшь на тревоги-сирены
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 15:42
sens написав: Tanysha написав: sens написав:
і є бонус до депозиту,
А Ви користувалися акцією? Чи не було проблем з видачею?
акція - так , підпадаю до умов , останній раз знімав у лютому , в межах лімітів НБУ .
на Борисоглібській дуже гарне обслуговування і 3 робочі каси
Щодо Акції - мінфін нажаль акційний відсоток дарує на вклад з виплатею в кінці строку
Дякую, за інформацію. Бо відсотки в гривні дійсно приваблюють, непогана дохідність
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Tanysha
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