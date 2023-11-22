Все относительно по фінансам надійна но закрить могут в любой день.. Вопрос как отдает валюту...
Основні показники банку
Активи (млн грн)
4 497,4
Зобов`язання (млн грн)
3 360,6
Капітал (млн грн)
1 136,8
Фінансові результати (млн грн)
325,6
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лис, 2023 08:17
Все относительно по фінансам надійна но закрить могут в любой день.. Вопрос как отдает валюту...
Основні показники банку
Активи (млн грн)
4 497,4
Зобов`язання (млн грн)
3 360,6
Капітал (млн грн)
1 136,8
Фінансові результати (млн грн)
325,6
Додано: Суб 18 лис, 2023 18:47
Re: Кліринговий Дім
Цікавить загальний алгоритм та тарифи на відкриття вкладу конвертаційного (до 200000 грн), бачиться так – за умов відсутності у Дії цифрового паспорту, первинно прибуваю до відділення (м. Київ, вул. Борисоглібська 5а пн-пт: 10:00-17:00), прохожу реєстрацію та відкриваю мультивалютну (???) картку (зрозумів так, якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно); СЕПом перераховую кошти на свою картку (комісія за зарахування???), сума від 500$ (на сьогодні 500$ х 36.69 = 18345 грн) до 200000 грн – відповідно 5451,07$; провожу відповідну операцію у електронному додатку банку (як здійснюється електронний підпис?); під час закриття депозитної угоди та отриманні доларів маю певну суму у гривні задля докупки до круглої суми.
Наперед вдячний, що не так, як можна цей алгоритм оптимізувати. Сайт банку вкрай не інформативний, де можна бачити актуальний курс обміну на відповідний момент.
Додано: Суб 18 лис, 2023 21:25
бездепозитные и с физической небесплатно, а депозитные от 32 дней (интересно кактит ли депо на 32 дня, думаю да) с любой бесплатно
без карты в кассе
зарахування безкоштовне
хаха, Дией здийстнюеться, я поеду выясню как это можно поменять вроде бы доп соглашение подписать физичесики и тогда будет
курс в додатке же есть, он тоже оригинально непривычный но +- там все находится быстро
оптимизировать только Дией - все удаленно тогда, наверно... )))
Додано: Чет 23 лис, 2023 09:51
Re: Кліринговий Дім
Які долари видають в Кліринговому Домі в київському відділенні - старі, нові?
Додано: Чет 23 лис, 2023 10:46
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:18
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