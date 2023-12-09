Кліринговий Дім

Цікавить загальний алгоритм та тарифи на відкриття вкладу конвертаційного (до 200000 грн), бачиться так – за умов відсутності у Дії цифрового паспорту, первинно прибуваю до відділення (м. Київ, вул. Борисоглібська 5а пн-пт: 10:00-17:00), прохожу реєстрацію та відкриваю мультивалютну (???) картку (зрозумів так, якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно); СЕПом перераховую кошти на свою картку (комісія за зарахування???), сума від 500$ (на сьогодні 500$ х 36.69 = 18345 грн) до 200000 грн – відповідно 5451,07$; провожу відповідну операцію у електронному додатку банку (як здійснюється електронний підпис?); під час закриття депозитної угоди та отриманні доларів маю певну суму у гривні задля докупки до круглої суми. Наперед вдячний, що не так, як можна цей алгоритм оптимізувати. Сайт банку вкрай не інформативний, де можна бачити актуальний курс обміну на відповідний момент.
VASH написав:Цікавить загальний алгоритм та тарифи на відкриття вкладу конвертаційного (до 200000 грн), бачиться так – за умов відсутності у Дії цифрового паспорту, первинно прибуваю до відділення (м. Київ, вул. Борисоглібська 5а пн-пт: 10:00-17:00), прохожу реєстрацію та відкриваю мультивалютну (???) картку (зрозумів так, якщо віртуальну картку відкрили то знімати готівку буде не безкоштовно);
VASH написав: СЕПом перераховую кошти на свою картку (комісія за зарахування???), сума від 500$ (на сьогодні 500$ х 36.69 = 18345 грн) до 200000 грн – відповідно 5451,07$;
зарахування безкоштовне
VASH написав:провожу відповідну операцію у електронному додатку банку (як здійснюється електронний підпис?);
хаха, Дией здийстнюеться, я поеду выясню как это можно поменять вроде бы доп соглашение подписать физичесики и тогда будет
VASH написав: під час закриття депозитної угоди та отриманні доларів маю певну суму у гривні задля докупки до круглої суми. Наперед вдячний, що не так, як можна цей алгоритм оптимізувати. Сайт банку вкрай не інформативний, де можна бачити актуальний курс обміну на відповідний момент.
курс в додатке же есть, он тоже оригинально непривычный но +- там все находится быстро
оптимизировать только Дией - все удаленно тогда, наверно... )))