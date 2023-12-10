Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:25
Andrey2512 написав:
Друзі, курс валюти під депо - гарний. Є ризики з цим банком?
есть конечно, в нижней когорте + подвержен ВНЕЗАПНО
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