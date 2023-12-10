|
|
|
Кліринговий Дім
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 гру, 2023 16:25
Andrey2512 написав:
Друзі, курс валюти під депо - гарний. Є ризики з цим банком?
есть конечно, в нижней когорте + подвержен ВНЕЗАПНО
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6414
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 17:51
cohan
Закинул котлетку ) Если что, фонд, надеюсь, вернёт деньги )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 17:57
Плата за послугу «єдиний баланс» (тариф запроваджується з 01.01.2025) 79,99 UAH в міс.
Влот это в тарифах разве что напрягает) так как местами пишет с 24 года, на сайте - с 25 ) Кому верить -хз))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:05
Andrey2512 написав:
на сайте
на сайте норм
це шо починають стригти надибаних клієнтів?
Зара інші банки подивляться шо так можна і ну вразнос
"абон. плата за показати баланс на рахунку"
-
daap
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 08.01.09
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 10 гру, 2023 19:28
Вроде тарифы посвежее есть ) я рассчитываю, что с 2025 всё же )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 626
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|