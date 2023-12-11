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Обслуговування в українських
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

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Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:25

  Andrey2512 написав:Друзі, курс валюти під депо - гарний. Є ризики з цим банком?


есть конечно, в нижней когорте + подвержен ВНЕЗАПНО
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:51

cohan

Закинул котлетку ) Если что, фонд, надеюсь, вернёт деньги )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 17:57

Re: Кліринговий Дім

Плата за послугу «єдиний баланс» (тариф запроваджується з 01.01.2025) 79,99 UAH в міс.


Влот это в тарифах разве что напрягает) так как местами пишет с 24 года, на сайте - с 25 ) Кому верить -хз))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:05

Re: Кліринговий Дім

  Andrey2512 написав:на сайте

на сайте норм

Зображення

це шо починають стригти надибаних клієнтів?
Зара інші банки подивляться шо так можна і ну вразнос
"абон. плата за показати баланс на рахунку"
daap
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 19:28

Re: Кліринговий Дім

Зображення

Вроде тарифы посвежее есть ) я рассчитываю, что с 2025 всё же )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:25

  daap написав:
  Andrey2512 написав:на сайте

на сайте норм

Зображення

це шо починають стригти надибаних клієнтів?
Зара інші банки подивляться шо так можна і ну вразнос
"абон. плата за показати баланс на рахунку"

Щось нездорове почалось серед банків. Правекс комісію за зняття валюти вводить, ці просто комісію щомісяця. Голова паморочиться від такої кількості клієнтів
l_e_x
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:57

Re: Кліринговий Дім

  l_e_x написав:нездорове


воно було сильно прогнозоване. спочатку розумів шо банки цим інструментом просто набивають клієнтуру. бачите як вони: закидує банк класні умови- нові клієнти навалили - потім бац - вийшли з перших рядків таблички.
ясно шо якщо каруселі закінчаться - треба буде якнайскоріше нести ноги з банків
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:25

Re: Кліринговий Дім

Изображения не открываются. А о чём речь, можно подробнее?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:35

что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?
emeta
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