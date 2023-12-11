Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:23
emeta написав:
что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?
вряд ли
это ж мультивалютность эта
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:37
Кащей
В приложухе: на этапе регистрации и в настройках карты, где тарифы
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