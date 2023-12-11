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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:23

  emeta написав:что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?


вряд ли
это ж мультивалютность эта
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:37

Кащей

В приложухе: на этапе регистрации и в настройках карты, где тарифы
Andrey2512
 
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