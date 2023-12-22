вряд ли
это ж мультивалютность эта
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:23
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:37
Кащей
В приложухе: на этапе регистрации и в настройках карты, где тарифы
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:00
Re: Кліринговий Дім
а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:56
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