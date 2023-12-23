Кліринговий Дім

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 21:23
emeta написав:
что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?
вряд ли
это ж мультивалютность эта
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cohan
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Додано: Пон 11 гру, 2023 21:37
Кащей
В приложухе: на этапе регистрации и в настройках карты, где тарифы
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Andrey2512
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:00
а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
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cohan
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:56
cohan написав:
а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
Ходют, за 5грн
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:04
Amethyst написав: cohan написав:
а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
Ходют, за 5грн
з будь-якої чи мультивалютної чи тільки до депозиту?
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sens
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:38
sens написав: Amethyst написав: cohan написав:
а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
Ходют, за 5грн
з будь-якої чи мультивалютної чи тільки до депозиту?
я тарифы мултивалютной смотрел
и даже отправил
и даже списало
но потом вернулось, висит в "процессе",
хаха, бл*дь, давно такого не видел
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cohan
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Додано: Суб 23 гру, 2023 07:53
Вже тривалий час знімаю готівку на касі,перед цим купував онлайн, через знов таку саму операцію. На касі без комісії гривня - депозит валютний через мульт рахунок також.
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sens
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Додано: Суб 23 гру, 2023 13:14
cohan написав: emeta написав:
что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?
вряд ли
это ж мультивалютность эта
вчора був у банку, запитав. це ж з 2025 року буде. так шо не актуально поки що, багато води втече до того часу. Банк розсмішив Бога своїми планами
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daap
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