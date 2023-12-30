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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

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Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:23

  emeta написав:что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?


вряд ли
это ж мультивалютность эта
cohan
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Кащей

В приложухе: на этапе регистрации и в настройках карты, где тарифы
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:00

Re: Кліринговий Дім

а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:56

  cohan написав:а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?

Ходют, за 5грн
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:04

  Amethyst написав:
  cohan написав:а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?

Ходют, за 5грн
з будь-якої чи мультивалютної чи тільки до депозиту?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:38

  sens написав:
  Amethyst написав:
  cohan написав:а СЭПы отсюда ходят, кто-то тестил? по идее по 5 грн за 10к или есть нюанс(с)?

Ходют, за 5грн
з будь-якої чи мультивалютної чи тільки до депозиту?


я тарифы мултивалютной смотрел
и даже отправил
и даже списало
но потом вернулось, висит в "процессе",
хаха, бл*дь, давно такого не видел
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 07:53

Відсотки

Вже тривалий час знімаю готівку на касі,перед цим купував онлайн, через знов таку саму операцію. На касі без комісії гривня - депозит валютний через мульт рахунок також.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 13:14

  cohan написав:
  emeta написав:что за послуга єдиний баланс и можно ли её отключить?


вряд ли
это ж мультивалютность эта


вчора був у банку, запитав. це ж з 2025 року буде. так шо не актуально поки що, багато води втече до того часу. Банк розсмішив Бога своїми планами
daap
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:22

Re: Кліринговий Дім

мда, по тарифам хуита какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, нихуя не 10

но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента

ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял

больше ничего тут делать не буду
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:22

Re: Кліринговий Дім

Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.

С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂

Во дела 🤨
Andrey2512
 
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