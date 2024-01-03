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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:06
Andrey2512 написав:
Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.
С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂
Во дела 🤨
И какой результат?
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