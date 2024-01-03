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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Кліринговий Дім

Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Кліринговий Дім 1.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
75%
3
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:06

  Andrey2512 написав:Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.

С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂

Во дела 🤨

И какой результат?
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:59

  cohan написав:мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10

но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента

ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял

больше ничего тут делать не буду

А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01
1finanсier
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