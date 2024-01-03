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Кліринговий Дім
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:06
Andrey2512 написав:
Кинул котлету с Моно на Клірінговий дім.
С Моно ушла, а туда не пришла. Позвонил в Дом - говорят, ждите вторника 😂
Во дела 🤨
И какой результат?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:59
cohan написав:
мда, по тарифам непонятка какая-то на СЭП за межи банку, пошло по 60 грн за 10ку, ни.. не 10
но и то щастя - в банкомате снимать, p2p лабать - не меньше процента
ото - гривну завел, обменял, на депо на месяц положил, в кассе без процента снял
больше ничего тут делать не буду
А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01
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