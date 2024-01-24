Кліринговий Дім

И какой результат?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06
Додано: Сер 03 січ, 2024 23:59
А на горячку зверталися? В тарифах ясно вказано - 5 грн до 10000 та 0,5% від 10000,01
Додано: Сер 24 січ, 2024 12:36
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Додано: Сер 24 січ, 2024 23:05
Вони б ще купюри нормальні віддавали. Нові ніяк не хочуть давати. Дають зазвичай 2001-2006 р. не в дуже гарному стані, коли просиш замінити на більш прийнятні, бурчать що до цього взагалі 1996 рік тільки давали. Причому один раз бачила, що хлам в касу приносила їхня ж співробітниця, вносила на якийсь свій рахунок.
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